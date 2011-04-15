Проезд в симферопольских маршрутках подорожал на 75 копеек

Исполнительный комитет Симферопольского городского совета 15 апреля согласовал новый тариф на проезд в маршрутных такси города, увеличив его на 75 копеек, или на 37,5% - до 2,75 гривен, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.

«Автомобильным перевозчикам рекомендовано проинформировать горожан о повышении стоимости проезда в течение трех дней с момента принятия данного решения», - говорится в пресс-релизе.

Жители Симферополя платили 2 гривны за проезд с середины 2008 года.

Перевозчики с декабря 2010 по апрель 2011 года, ссылаясь на подорожание топлива и шин, а также увеличение часовой тарифной ставки водителя, передали в исполком обращения с экономическими обоснованиями затрат, которые они несут при перевозке пассажиров. Некоторые маршруточники просили власти повысить проезд до 4 гривен.