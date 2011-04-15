Конвоиры вывезли авторитета из СИЗО на "скорой" в ресторан

Милиция задержали трех работников симферопольского следственного изолятора по подозрению в организации вывоза осужденного под кличкой Ариец из СИЗО в ресторан в Симферополе для встречи с севастопольским криминальным авторитетом, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Для вывоза "Арийца", который приговорен за кражу к четырем годам лишения свободы, к СИЗО подогнали "скорую помощь". "Добравшись на "скорой" до больницы, криминальный авторитет и его вооруженные табельным огнестрельным оружием конвоиры пересели в автомобиль одного из конвойных и приехали к ресторану, где была назначена "стрелка", - говорится в пресс-релизе.

35-летнему капитану внутренней службы, 30-летнему лейтенанту и 35-летнему майору инкриминируется злоупотребление служебным положением. Открыто уголовное дело.