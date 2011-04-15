У спикера Крыма - 5 крутых тачек, спорткомплекс и 0,4 млн грн дохода

Председатель Верховного совета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ задекларировал 381 382 гривен дохода в 2010 году, говорится в его декларации, обнародованной на сайте крымского парламента.

Доходы КОНСТАНТИНОВА состоят из 182 855 гривен зарплаты, 182 420 гривен дивидендов и процентов, 16 107 гривен материальной помощи.

Глава ВС Крыма владеет спортивно-оздоровительным комплексом площадью 5 959 квадратных метров, квартирой - 106,9 квадратных метров, 5 нежилыми помещениями - 57, 41, 39, 37 и 30 квадратных метров. У крымского спикера есть 5 автомобилями: Chevrolet Corvette, BMW, Porch Cayenne, Jeep Wrangler, Lexus. Содержание имущества обошлось в 12 423 гривны за год

Согласно декларации, на счетах КОНСТАНТИНОВА в банках лежат 689 859 гривен.

КОНСТАНТИНОВ с августа 2004 по март 2010 года работал президентом строительной корпорации "Укрросбуд". Спикером избран в середине марта прошлого года, переизбран - в ноябре.