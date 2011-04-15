Роснацкомитет ЧЭС поищет инвесторов для Крыма

Совет министров Крыма и Российский национальный комитет по Черноморскому экономическому сотрудничеству (РНК ЧЭС) подписали соглашение о сотрудничестве на три года. Подписи под документом поставили глава правительства Крыма Василий ДЖАРТЫ и председатель РНК ЧЭС Виктор АРХИПОВ, сообщила пресс-служба Совмина.

«Соглашение дает возможность продвигать на международном уровне крымские инвестиционные и инновационные проекты. Это поможет привлечь инвестиции в экономику Крыма и будет способствовать развитию автономии, повышению уровня жизни крымчан», – сказал ДЖАРТЫ.

АРХИПОВ, со своей стороны, сообщил, что РНК ЧЭС обеспечивает участие России в Организации Черноморского экономического сотрудничества, которая объединяет 12 государств.

«Подписанное соглашение поможет Крыму более эффективно представлять свои интересы не только в России, но и во всех этих странах, во всем Черноморском регионе», – сказал глава РНК ЧЭС.

Один из пунктов документа обязывает РНК ЧЭС искать и привлекать инвесторов для реализации проектов, предоставленных Совмином Крыма.

«Вскоре мы договоримся и попробуем провести презентацию крымских инвестиционных проектов в Москве, в торгово-промышленной палате. Пусть московские бизнесмены увидят возможности Крыма своими глазами», – заявил АРХИПОВ.