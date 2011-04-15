Крым и Беларусь договорились увеличить товарооборот

Крым и Беларусь договорились увеличить торговый оборот и укрепить культурные и экономические связи.

Достигнутые договоренности зафиксированы в протоколе встречи председателя Совета министров Крыма Василия ДЖАРТЫ и первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Игоря ПЕТРИШЕНКО, сообщила пресс-служба крымского правительства.

По словам ПЕТРИШЕНКО, товарооборот между Беларусью и Украиной в 2010 году достиг 4,5 миллиардов долларов, но участие Крыма в торговле с Беларусью пока достаточно скромное: в прошлом году товарооборот с автономией составил около 35 миллионов долларов.

«К тому же, нарушен торговый баланс: Беларусь берет у автономии больше товаров, чем отправляет в Крым. Мы решили сбалансировать товарооборот и увеличить его в несколько раз», - отметил замглавы белорусского МИДа.

«Крым получил возможность значительно увеличить товарооборот с Беларусью. Будем активизировать поставки в Беларусь товаров крымских производителей, продажи путевок в крымские здравницы», - сказал ДЖАРТЫ.

Согласно протоколу, Совмин Крыма и МИД Беларуси рассмотрят возможность поставок на крымский полуостров пассажирской, строительной и сельскохозяйственной техники, тканей, посуды, одежды и обуви.