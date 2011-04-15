"Севтеплоэнерго" рассчитывает на списание 129 млн гривен долга

Коммунальное предприятие «Севтеплоэнерго» рассчитывает на списание за счет государственных дотаций 129 млн. грн. задолженности за потребленный природный газ, сообщила пресс-служба предприятия.

По словам директора «Севтеплоэнерго» Владимира ХИБУЧЕНКО, на сегодняшний день задолженность за газ составляет 150 млн. грн., тогда как на начало отопительного сезона долг по прошлому году был на уровне 44 млн. грн. За этот отопительный сезон задолженность составила 106 млн. грн.

«Кабинетом министров принято решение об увеличении дотации по компенсации разницы в тарифах по предприятиям Украины. Мы защитили через управление финансов 102 млн. грн., а в целом рассчитываем на списание 129 млн. грн.», – сказал ХИБУЧЕНКО.

При этом он отметил, что в целом отопительный сезон в Севастополе прошел стабильно. «Введенный в апреле прошлого года двухставочный тариф на тепло позволил предприятию подготовиться к отопительному сезону более качественно и провести его на должном уровне», – сказал директор «Севтеплоэнерго».