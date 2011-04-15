Прокуратура обжаловала выход экс-мэра Ливадии на свободу

Прокуратура просит Апелляционный суд Крыма отменить приговор Ялтинского городского судав отношении бывшего мэра южнобережного поселка Ливадия Анатолия МАМЫКИНА, подозревавшегося в незаконном выделении гектара земли в Ялтинском горно-лесном заповеднике и передаче имущества ливадийского пляжа в аренду по заниженной ставке, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники милиции задержали МАМЫКИНА в октябре 2010 года, когда он был действующим мэром. По оценкам следствия, незаконное выделение гражданам участков в заповеднике нанесло государству 5,8 млн. грн. ущерба, убыточный договор аренды пляжа - 0,5 млн. грн.

Суд Ялты 30 марта оправдал МАМЫКИНА по эпизоду с заповедником, заявив, что у объекта пока не установлены границы, и переквалифировал эпизод с пляжем со злоупотребления служебным положением на служебную халатность. Суд признал экс-мэра виновным, но прекратил дело в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Также был удовлетворен гражданский иск по "пляжному" эпизоду, суд взыскал 272 тыс. грн. в пользу поссовета Ливадии.

Прокуратура считает необоснованным исключение судом из обвинения эпизода о незаконном распоряжении землями заповедника и неправильной оценку действий МАМЫКИНА при заключении договора аренды имущества пляжа, поэтому направила апелляционную жалобу в суд и настаивает на назначении экс-мэру адекватного наказания.