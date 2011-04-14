Премьер Крыма обнародовал доходы (фото)
Джарты заработал за год 150 тысяч гривен, его супруга - 135 тысяч. Есть Mersedes S-600, 2 квартиры и миллион гривен в банке...
Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ задекларировал 150 тыс. 525,20 грн. дохода в 2010 году, все эти деньги - заработная плата госслужащего. Такая информация содержится в декларации ДЖАРТЫ, которую обнародовало главное управление информационной политики Совмина.
"Руководствуясь принципами максимальной открытости и прозрачности деятельности органов исполнительной власти, с целью предотвращения и противодействия коррупции и в соответствии с антикоррупционными инициативами президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ обнародовал декларацию о своих доходах за 2010 год", - сообщила пресс-служба Совмина.
В собственности ДЖАРТЫ находятся две квартиры площадью 140,2 и 221 кв. м.
Он также владеет автомобилем Mersedes S-600 с объемом двигателя 5,967 тыс. куб. см.
ДЖАРТЫ указал, что заплатил в 2010-м за содержание находящегося в его собственности имущества 18 тыс. 728,40 грн.
На счетах руководителя правительства Крыма в банках и других финансово-кредитных учреждениях - 1 млн. 106 тыс. 373 грн.
Доход членов семьи крымского премьера - жены Натальи - составил в прошлом году 135 тыс. 281 грн. зарплаты.