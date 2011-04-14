У крымского премьера - Mersedes, 2 квартиры и миллион гривен в банке

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ задекларировал 150 тыс. 525,20 грн. дохода в 2010 году, все эти деньги - заработная плата госслужащего. Такая информация содержится в декларации ДЖАРТЫ, которую обнародовало главное управление информационной политики Совмина.

В собственности ДЖАРТЫ находятся две квартиры площадью 140,2 и 221 кв. м.

Он также владеет автомобилем Mersedes S-600.

ДЖАРТЫ указал, что заплатил в 2010-м за содержание находящегося в его собственности имущества 18 тыс. 728,40 грн.

На счетах руководителя правительства Крыма в банках и других финансово-кредитных учреждениях - 1 млн. 106 тыс. 373 грн.

Доход членов семьи крымского премьера - жены Натальи - составил в прошлом году 135 тыс. 281 грн. зарплаты.