Морские прогулки в Севастополе лучше отложить

МЧС Севастополя просит владельцев маломерных судов воздержаться от морских прогулок в ближайшие дни в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Жителям города рекомендовано «реже выходить на улицу» и не оставлять на балконах вещи, сообщила пресс-служба ведомства.

15 апреля ожидается облачность, гроза, дождь, временами - сильный. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит 8-10 градусов тепла.

16 апреля облачно с прояснениями. Ночью - дожди, днем - небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 8-10 тепла.

17 апреля ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 9-11 градусов тепла.

Спасатели советуют водителям автомобилей отказаться от дальних поездок и просят не ставить машины под деревьями и рекламными конструкциями.