Количество рейсов на переправе "Крым-Кавказ" вырастет вдвое

Министерства транспорта России и Украины договорились увеличить в два раза количество рейсов на железнодорожно-паромной переправе "Крым-Кавказ" - до 16 рейсов в сутки, сообщил журналистам министр транспорта России Игорь Левитин.

"Через Керченский пролив будет ходить паром до 16 раз в сутки между портами "Крым" и "Кавказ", - сказал Левитин.

Он отметил, что востребованность в этой переправе существует как среди пассажиров, так и среди грузоперевозчиков. "В будущем мы видим, что паром будет ходить каждый час в сутки", - добавил Левитин.

Он также сообщил, что технико-экономическое обоснование по мостовому переходу через Керченский пролив должно быть подготовлено через полтора-два года. "ВЭБ, которому поручено финансирование проекта и изыскание этого объекта, начал проводить переговоры с потенциальными инвесторами. Мы думаем, что эта работа должна завершиться в течение полутора-двух лет, когда мы должны получить конкретный проект с изысканиями", - сказал Левитин.

Вице-премьер - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников, в свою очередь, отметил, что финансирование строительства мостового перехода будут осуществляться на паритетной основе Россией и Украиной.

Россия и Украина в конце ноября 2010 года подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Меморандум подписан министерством транспорта РФ, министерством транспорта и связи Украины и Внешэкономбанком, который, как предполагается, будет финансировать проект. Подписание этого документа стало первым шагом в реализации проекта строительства моста Крым-Кавказ.

Проект, обсуждавшийся еще в советские времена, был заморожен в середине 2000-х годов по инициативе Киева из-за территориального спора с Москвой в Керченском проливе, в частности по вопросу о принадлежности Тузлинской косы.

"РИА Новости"