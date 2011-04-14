Vanco: мировой с Кабмином еще нет

Компания Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) продолжает переговоры с правительством Украины о мирном урегулировании спора вокруг соглашения о разделе продукции (СРП) Прикерченского участка шельфа Чёрного моря, сообщила Vanco Prykerchenska со ссылкой на президента компании Джима БАУНА.

«Хочу отметить, что пока представители компании не получали информацию об окончании переговорного процесса и завершении всех формальных процедур», - сказал он.

БАУН добавил, что подписание мирового соглашения - это не простой процесс: «Важным условием утверждения соглашения государством Украина является согласование английского варианта текста межведомственной комиссией. По нашим данным, этого пока не было сделано. Начало промышленной разработки Прикерченского участка шельфа Чёрного моря потребует колоссальных инвестиций, поэтому инвесторы должны быть уверены в защищённости своих вложений и что работа компании проходит в рамках законодательного поля».

«Вообще, нас, конечно, смущает, что процесс так затянулся, - это серьезно демотивирует инвесторов и может привести к срыву всего проекта», - сказал президент Vanco Prykerchenska.

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил в среду, что Кабинет министров Украины утвердил проект мирового соглашения с Vanco Prykerchenska Ltd., уточнив, что правительство пока не направляло проект доумента в Стокгольмский арбитраж.

Vanсo International Ltd. в 2006 году выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабмином соглашение о разделе продукции (СРП). Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Минприроды в апреле 2008 года аннулировало лицензию Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

Кабмин Юлии ТИМОШЕНКО в мае 2008 года принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

Vanco Prуckerchenska в июле того же года начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

Кабмин Николая АЗАРОВА в 2010 году предложил Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе.

Государство Украина и Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс до апреля 2011 года и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора о СРП.