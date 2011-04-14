Танго на колясках устроят в Ялте

Первый всекрымский Таврический бал с показом мод «Танго вдвоем на инвалидных колясках» пройдет 20 мая в Ялте, сообщает официальный сайт мэрии города.

В программу мероприятия включены показательные номера на колясках в исполнении крымских пар с ограниченными физическими возможностями, показ мод, театрализованное выступление артистов, демонстрация инвалидами-колясочниками работ модельеров-дизайнеров, а также благотворительный аукцион.

Новый культурно-художественный проект реализует крымская общественная организация инвалидов «Берег» совместно с выставочным центром Fashion plus под патронатом Совета министров Крыма в рамках международной конвенции ООН по защите прав инвалидов.

В Крыму сегодня проживают почти 116 тысяч инвалидов, из них более 5,2 тысяч - дети.