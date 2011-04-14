Ялта даст бой заборам-уродам

Ялтинские власти намерены пресечь практику установки заборов, которые закрывают вид на море почти на всем протяжении дороги от Ялты до Фороса на юге Крыма, сообщила пресс-служба мэрии.

Заместитель мэра Ялты, курирующий вопросы архитектуры и градостроительства, Виталий ВОЙЧЕНКО сообщил о создании рабочей группы, в состав которой вошли члены профильной депутатской комиссии горсовета, управления главного архитектора и различных служб, которая обратит внимание на заборы, уродующие южнобережные виды.

«Все, что превышает полтора метра, должно быть согласовано с архитектурой, включая не только высоту, но и дизайн, и внешний вид», - заявил вице-мэр.