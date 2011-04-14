Штормовое предупреждение объявлено на пятницу в Крыму

Крымское управление МЧС объявило на пятницу штормовое предупреждение в регионе из-за ухудшения погодных условий и призвало жителей Крыма и туристов отложить посещение гор и лесов полуострова, сообщила пресс-служба ведомства.

«15 апреля ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду, местами - до 28 м/с», - говорится в пресс-релизе.

Спасатели напоминают об опасности нахождения при сильном ветре возле слабоукрепленных конструкций, вблизи линий электропередач и больших деревьев.