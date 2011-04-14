Одесса приостанавила курсирование поезда в Симферополь
17:15, 14 апреля 2011Крым
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На 8 дней в апреле-мае
Одесская железная дорога отменяет курсирование поезда № 650/649 "Одесса-Симферополь" 18 и 19 апреля для проведения путевых работ на участке Николаев-Колосовка, сообщила пресс-служба ОЖД.
Курсирование поезда № 649/650 "Симферополь-Одесса" будет приостановлено 20, 21, 26, 27 апреля и 4, 5 мая в связи с проведением путевых работ на участке Вадим-Джанкой Приднепровской железной дороги.
Железнодорожники призывают пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании движения поездов.
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