Одесса приостанавила курсирование поезда в Симферополь

Одесская железная дорога отменяет курсирование поезда № 650/649 "Одесса-Симферополь" 18 и 19 апреля для проведения путевых работ на участке Николаев-Колосовка, сообщила пресс-служба ОЖД.

Курсирование поезда № 649/650 "Симферополь-Одесса" будет приостановлено 20, 21, 26, 27 апреля и 4, 5 мая в связи с проведением путевых работ на участке Вадим-Джанкой Приднепровской железной дороги.

Железнодорожники призывают пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании движения поездов.