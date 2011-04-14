Российская лоукост-компания открывает рейсы из Москвы в Крым

Российская лоукост-авиакомпания, «Авианова» с 15 июня запустит свое первое международное направление: Москва-Симферополь, сообщает сайт компании.

Согласно сообщению, при этом тарифы остаются на уровне внутрироссийских.

Рейсы в административный центр Крыма будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

«Авианова» - российская лоукост-авиакомпания, базирующаяся в аэропорту «Шереметьево» (терминал В), а также в аэропорту «Краснодар» (с апреля 2011 года).

Ее флот состоит из пяти современных воздушных судов типа Airbus A320.