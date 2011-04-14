Украинскую школу-интернат в Севастополе закроют?

Председатель крымской организации Украинской народной партии (УНП) Олег ФОМУШКИН заявляет о намерении властей Севастополя закрыть украинскую школу-интернат и призывает министра обороны Украины Михаила ЕЖЕЛЯ защитить ее, сообщила пресс-служба парторганизации.

«Закрытие украинской школы-интерната в Севастополе имеет целью усилить процесс русификации Военно-морских сил Украины, ведь большинство украинских военных вынуждены будут отдавать своих детей в русские школы», - заявил ФОМУШКИН, комментируя сообщение активистов Конгресса украинцев Севастополя о том, что местная власть готовит закрытие школы-интерната №7.

По данным лидера крымской УНП, эта школа создана в 90-е годы прошлого века.

«В октябре 2010 года в школе уже закрыли один класс, а до 2012 года школу-интернат планируют или окончательно закрыть, или перенести в другое место. Перенос школы в другой район будет аналогичным ее закрытию, ведь большинство украинских военнослужащих уже привыкли к этому учебному заведению, которое расположено в удобном месте», - сказал представитель УНП.

По его убеждению, таким образом «умышленно создаются все условия, чтобы дети украинских моряков учились и разговаривали на не украинском, а русском языке».

Председатель крымской УНП обратился к Михаилу ЕЖЕЛЮ, который, по его мнению, хорошо знает проблемы украинских моряков и украинского общества, с призывом подчинить школу-интернат непосредственно Министерству обороны.