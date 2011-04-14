Пьяная иномарка убила таксиста

Легковой автомобиль под управлением водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в ночь на 13 апреля в Керчи совершил лобовое столкновение с такси - его водитель погиб, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления ГАИ.

36-летний житель Керчи, находившийся за рулем «Субару», не справился с управлением - автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в такси - машину марки «Деу» под управлением 34-летнего керчанина.

«От сильнейшего лобового удара «Деу» протащило по дороге около 20 метров, водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии», - сообщила ГАИ.

Водитель «Субару» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.