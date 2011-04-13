Заявление "Черноморки" о продлении лицензии рассмотрят еще раз

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в среду принял решение повторно рассмотреть заявление ООО „Черноморская телерадиокомпания” (Симферополь) о продлении срока действия лицензии на вещание, сообщила пресс-служба Нацсовета.

Такое решение принято во исполнение постановления Окружного административного суда Крыма от 5 апреля.

Повторное рассмотрение заявления „Черноморки” состоится после того, как ТРК представит документ в регуляторный орган.

Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отказал ”Черноморской телерадиокомпании” в продлении срока действия лицензии на вещание в трех населенных пунктах Крыма - поселках Новая Петровка, Советский и Черноморское. Срок действия непродленной лицензии ЧТРК заканчивается 28 мая.

„Черноморка” создана в декабре 1993 года.