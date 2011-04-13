Симферополь отметил 67-летие изгнания фашистов из города

Торжественные мероприятия, посвященные 67-й годовщине освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков, прошли в среду в административном центре Крыма.

Цветы и венки легли к мемориалу «Танк-34» в сквере Победы и к могиле Неизвестного солдата в парке имени Гагарина. Торжественным маршем по Аллее Героев прошли военнослужащие симферопольского гарнизона. В честь воинов-освободителей прозвучал салют, сообщил пресс-центр крымского парламента.

«За последние годы я узнал много нового, прежде неизвестного, о Великой Отечественной войне, но это только укрепило мое отношение к подвигу, совершенному нашими отцами и дедами. Сегодня такое патриотическое отношение к этим историческим событиям, к тем, кто погиб, и кто остался жить, очень важно сохранить для молодого поколения. Если мы утратим эту связь и эту память - мы много потерям», - сказал крымский спикер Владимир КОНСТАНТИНОВ.

В торжествах участвовали представители власти, ветераны, бывшие партизаны и подпольщики.