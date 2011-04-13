Москва попеняла Киеву: по СП Газпрома и Нефтегаза мало делается

Вице-спикер Госдумы России, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ считает, что говорить о снижении цен на газ для Украины можно только в случае дальнейшей экономической интеграции с РФ, передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

«Мы идем на льготные условия по цене для Беларуси и других потребителей – там, где у нас более глубокая экономическая интеграция. На мой взгляд, будет тесное экономическое сотрудничество, единое экономическое пространство, единая таможенная политика, тогда возможны подвижки по цене на газ для Украины», – сказал ЯЗЕВ в среду на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что сейчас говорить о конкретных параметрах очень сложно, так как идет переговорный процесс и неясно, какая из сторон пойдет на уступки.

В то же время ЯЗЕВ отметил, что по вопросу создания совместного предприятия «Газпрома» и «Нефтегаза» «много говорится, но мало делается», хотя контуры совместной компании уже вырисовываются.

«Мы говорим о полной интеграции газовых отраслей, Украина предлагает сделать СП, причем сфера деятельности его – добыча метана угольных пластов, освоение шельфа, модернизация украинской ГТС», – сказал вице-спикер Госдумы, отметив, что сейчас нужно определиться, какие активы внесут в СП каждая из сторон.

Также он заявил отметил, что 12 мая в Киеве пройдет деловой форум при участии экспертов и политиков Украины и РФ, на котором планируется обговорить вопросы усиления сотрудничества между бизнесменами двух стран.

Председатели правления «Газпрома» и «Нефтегаза» Алексей МИЛЛЕР и Евгений БАКУЛИН в декабре 2010-го подписали меморандум о создании совместного предприятия для добычи метана из угольных пластов в Украине.

Украинский премьер-министр Николай АЗАРОВ на встрече с германскими бизнесменами в январе 2011 года заявил, что Украину для создания СП устроили бы российские активы, позволяющие без лишних затрат иметь нефть и газ. При этом он подчеркнул, что активы, предложенные на сегодняшний день Россией, Украину не устраивают.

Заместитель главы «Газпрома» Валерий ГОЛУБЕВ в начале апреля заявил, что создание совместного предприятия осложняется планируемой приватизацией НАКа.

Украина заинтересована в скорейшей оценке активов «Нефтегаза» и «Газпрома», чтобы найти наиболее приемлемые условия для создания совместного предприятия, заявил АЗАРОВ на встрече с председателем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ 12 апреля в Киеве.