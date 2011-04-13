AirBaltic увеличит число рейсов "Рига-Симферополь" на 1 до 3 в неделю

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic намерена с 17 мая увеличить количество рейсов из Риги в Симферополь на один - до трех в неделю, сообщил Курортно-информационный центр Крыма.

«Ранее рейсы осуществлялись два раза в неделю. Благодаря помощи крымских властей с середины мая из столицы Латвии в Симферополь еженедельно будет осуществляться три рейса на самолетах "Боинг 737"», - говорится в пресс-релизе.

По данным рижских туроператоров, сообщает Курортно-информационный центр, Крым входит в пятерку популярных туристических направлений среди жителей Риги.

Минкурортов Крыма и власти Риги планируют создать рабочую группу по расширению двухстороннего сотрудничества в сфере туризма и рассматривают возможность установления побратимских связей между Симферополем и столицей Латвии.