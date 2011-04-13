Правительство Азарова утвердило мировое соглашение с Vanco Prykerchenska

Кабинет министров Украины утвердил проект мирового соглашения с компанией Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) по международному разбирательству о расторжении соглашения о разделе продукции по Прикерченскому участку черноморского шельфа, сообщил журналистам министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, передает УНИАН.

"Утвердили на прошлом или позапрошлом заседании", - сказал он.

При этом министр уточнил, что правительство пока не направляло проект мирового соглашения в Стокгольмский арбитраж.

Vanсo International Ltd. в 2006 году выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабмином соглашение о разделе продукции (СРП). Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Минприроды в апреле 2008 года аннулировало лицензию Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

Кабмин Юлии ТИМОШЕНКО в мае 2008 года принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

Vanco Prуckerchenska в июле того же года начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

Кабмин Николая АЗАРОВА в 2010 году предложил Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе.

Государство Украина и Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс до апреля 2011 года и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора о СРП.