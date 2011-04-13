2 директора аэропорта Симферополя растратили полмиллиона гривен?

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении двух руководителей международного аэропорта «Симферополь», которые подозреваются в растрате 500 тыс. грн. при проведении тендерных процедур по закупке микроавтобусов, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

«Директор по производству и коммерческий директор, действуя в интересах поставщика транспортных средств, приобрели микроавтобусы по завышенной цене, которая превышает среднерыночную более чем на 500 тысяч гривен», - говорится в пресс-релизе.

Действия двух руководителей предприятия республиканского подчинения, фамилии которых не разглашаются, квалифицированы по ч.5 ст.191 (растрата, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Ее санкция - лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Аэропорт «Симферополь» построен в сороковых годах прошлого века и располагает двумя взлетно-посадочными полосами.