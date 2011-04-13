Пиротехники обезвредили 170 боеприпасов в Севастополе

Пиротехники уничтожили около 170 взрывоопасных предметов, обнаруженных за неделю в бухте Казачья в Севастополе, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Среди них - 27 артиллерийских снарядов, 11 мин, 129 патронов и взрывателей.

"В городе возобновлена программа по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Начались работы по разминированию Севастопольских бухт", - говорится в пресс-релизе.