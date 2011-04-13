Продавца "жучков" поймали в Крыму

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жительницу Керчи при попытке продать замаскированные под брелоки для автомобилей устройства для скрытого видео- и аудионаблюдения, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-группа крымского управления СБУ.

Задержанная заявила правоохранителям: торговала "жучками", не подозревая о том, что это незаконно.

"В соответствии с законодательством, деятельность, связанную с приобретением, сбытом и использованием специальных технических средств, могут осуществлять только физические и юридические лица, имеющие соответствующие государственные лицензии. В то же время продажа и использование прослушивающих устройств без лицензий являются уголовно наказуемым деянием, так как подобные действия приводят к нарушению конституционных прав граждан Украины, ущербу законным интересам юридических лиц", - говорится в пресс-релизе.

Дело возбуждено по статье "незаконное приобретение, сбыт либо использование специальных технических средств получения информации". Ее санкции - до четырех лет лишения свободы.