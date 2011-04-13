Симферопольцам отключили воду

Подача воды по улицам Жукова, Караимская, Козлова, Краснознаменная, Крылова, Некрасова, Полигонная, Сергея Ценского, Таврическая, Чехова в Симферополе прекращена в среду в связи с ремонтными работами на водоводе, сообщил городской водоканал.

Воду также отключили на прилегающих к ним улицам.

Ремонт ведется на водоводе диаметром 600 мм в районе Неаполя Скифского.

Предприетие обещает возобновить подачу воды в 20:00.