Симферопольцам отключили воду
10:45, 13 апреля 2011Крым
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Подача воды по улицам Жукова, Караимская, Козлова, Краснознаменная, Крылова, Некрасова, Полигонная, Сергея Ценского, Таврическая, Чехова в Симферополе прекращена в среду в связи с ремонтными работами на водоводе, сообщил городской водоканал.
Воду также отключили на прилегающих к ним улицам.
Ремонт ведется на водоводе диаметром 600 мм в районе Неаполя Скифского.
Предприетие обещает возобновить подачу воды в 20:00.
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