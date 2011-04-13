10 чиновников-коррупционеров пошли под суд в Севастополе в 2011

Следователи органов прокуратуры Севастополя в январе – марте этого направили в суд с обвинительным заключением 8 уголовных дел по преступлениям с признаками коррупции в отношении 10 должностных лиц, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о 3 работниках горгосадминистрации, 4 работниках райгосадминистраций, 2 государственных исполнителях и одном милиционере.

Обвинительные заключения касаются статей 368, 191 и 364 Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за получение взяток, хищение денежных средств и злоупотребление служебным положением. Общая сумма взяток по данным уголовным делам составила 49 тысяч гривен и 2 тысячи долларов.

Следователи прокуратуры в настоящее время срасследуют еще 6 уголовных дел данной категории, отметила пресс-служба.