Севастополь открыл музей космонавтики в школе имени Гагарина

В Севастополе в общеобразовательной школе №54, которой в середине марта решением городского совета присвоено имя первого космонавта Юрия Гагарина, во вторник высажена аллея деревьев и открыт школьный музей авиации и космонавтики.

Высаженной по случаю Дня космонавтики аллее присвоено имя Гагарина.

В школе также была открыта аннотационная доска первому космонавту. В экспозиции школьного музея представлены фотографии из личных архивов горожан, рассказывающие о пребывании Гагарина в Севастополе, книги, открытки.

Глава Севастопольской горгосадминистрации Валерий САРАТОВ, выступая на митинге по случаю 50-летия со дня полёта первого человека в космос, заявил, что в Украине есть только один Гагаринский район, и он находится в Севастополе.