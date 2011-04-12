Треть студентов давали взятки

Эксперты заявляют о существенном увеличении уровня коррупции в высших учебных заведениях по сравнению с 2002 годом, передает корреспондент УНИАН.

"Ситуация с распространением коррупции в высших учебных заведениях значительно ухудшилась по сравнению с 2002 годом, когда мы проводили аналогичный опрос", - сказал директор образовательной программы фонда "Возрождение" Георгий КАСЬЯНОВ на пресс-конференции в Киеве по результатам проведенного опроса среди студентов вузов.

По мнению директора фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива Ирины БЕКЕШКИНОЙ, введение внешнего независимого оценивания стало реальной реформой, которая позволила сократить уровень коррупции в вузах. "Преимущественно коррупция работает по рыночному принципу - спрос определяет предложение. В большинстве случаев инициатива идет от самих студентов", - сказала она.

При этом, согласно опросом, со случаями коррупции в вузах непосредственно сталкивались 33% студентов, еще 29% слышали об этом от других. Совсем не сталкивались с явлениями коррупции в своем вузе 38% опрошенных студентов.

БЕКЕШКИНА сообщила также, что в целом 32% студентов ответили, что им приходилось дарить подарки преподавателям, 27% предоставляли преподавателям многообразные услуги, 24% платили деньги за оценки, а 21% покупали рефераты, курсовые и дипломные работы. Не были задействованы в коррупционные действия только 34% студентов. Главная причина вовлеченности в различные виды коррупционных практик заключалась в стремлении получить нужную оценку - на это указали 52% опрошенных студентов. На давление преподавателя сослались гораздо меньше - 15%.

"Влиятельным фактором является успеваемость студентов. Чем она выше, тем вовлеченность в коррупционные практики меньше. Среди тех, чей средний балл успеваемости за последнюю сессию равнялся оценке "удовлетворительно", части тех, кто не сталкивался и сталкивался с коррупцией одинаковы (по 34%). Среди тех, кто имел средний балл "хорошо", таких, которые не сталкивались с коррупцией, уже больше, чем тех, кто с ней сталкивался (39% против 34%). А среди "отличников" этот разрыв еще более ощутимый (43% против 28%)", - добавила эксперт.

Общенациональный опрос студентов проведен фондом "Демократические инициативы" и фирмой Ukrainian Sociology Service. Опрошены 1008 студентов согласно выборке, репрезентативной для студенческой общественности по расположению вуза, формой собственности, курсом обучения. Погрешность выборки не превышает 3,2%. Проект финансируется образовательной программой фонда "Возрождение".