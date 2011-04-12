Тройня амурских тигрят родилась в Ялте

Тройня уссурийских тигров родилась у Зары и Бенгала в ялтинском зоопарке «Сказка», сообщила УНИАН сотрудница зверинца Оксана ЗУБКОВА.

Появление на свет сразу трех детенышей - событие для всей Украины. В неволе амурские тигры - занесенные в Красную книгу одни из самых малочисленных представителей семейства кошачьих, - размножаются не очень охотно.

«Малыши, которые родились несколько дней назад, чувствуют себя замечательно. Мы забрали их у Зары, она - неопытная тигрица, кормим специальной смесью для «кошек». Имена пока не дали: решили изучить характер тигрят - двух девочек и мальчика», - сказала Оксана ЗУБКОВА.

Бенгал, который живет в вольере с двумя самками, гулял не только с Зарой. У уссурийской тигрицы Амуры в конце марта родился мальчик, его назвали Скифом.

Тигрята, когда подрастут, вероятно, останутся в зоопарке в Ялте или поедут в его филиал - сафари-парк в Белогорском районе.

Вместе с новорожденными коллекция уссурийских тигров «Сказки» насчитывает около двух десятков особей. Всего в ялтинском зверинце - первом частном зоопарке в СНГ, появившемся в 1995 году, содержатся более тысячи животных и птиц.

В дикой природе обитают 300-400 особей уссурийского (амурского) тигра. Примерно столько же содержатся в зоопарках.

Ученые прикладывают максимум усилий для сохранения популяции уссурийцев. Ареал проживания этих кошачих - юго-восток России, около 10% тигров живут в Китае.