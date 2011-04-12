30% взрослых украинцев имеют доступ к Интернету - исследование

Доступ к Интернету имеют 30% взрослого населения Украины (старше 18 лет), или 11,4 млн. человек, свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии.

Опрос более 2 тысяч респондентов во всех областях страны, проведенный в 2011 году, показывает, что «за последние два года (с 2009 по 2011 гг.) рост пользователей всемирной сети в Украине практически прекратился». Стабильным пока еще можно назвать увеличение доли в общем числе пользователей домашних пользователей Интернета, которая с 2009 года имеет ежегодную позитивную динамику прироста в 2%.

Что касается профиля онлайн-аудитории, то основную группу пользователей составляет молодежь в возрасте 18-29 лет, на которую приходится 46,6% пользователей Интернета.

Достаточно весомый процент пользователей также наблюдается в возрастных группах 30-39 и 40-49 лет (25,5% и 19,2% соответственно), что суммарно составляет почти такую же долю, как доля молодежи до 30 лет, - 44,7%. Самый низкий рейтинг имеет старшая возрастная группа (от 50 лет), доля которой в общем числе пользователей Интернета в Украине составляет 8,7%.

В КМИС считают, что последняя возрастная группа является потенциальным драйвером роста интернет-пользователей в Украине, так как практически половина жителей Украины (41,1%) - это люди в возрасте 50 лет и старше.

«Таким образом, можно сделать вывод, что рост пользования интернет-ресурсом непосредственно зависит от уровня привлечения к этому процессу возрастного населения страны», - говорится в сообщении.

Если говорить о гендерном различии пользователей Интернета, то доля мужчин среди них немного больше, чем женщин, но эта разница статистически не значима, что говорит о равномерном представлении в Интернете обоих полов.

Иная картина наблюдается в срезе по образованию - здесь наблюдается линейная зависимость между уровнем образования и уровнем пользования Интернетом. Практически половина всех пользователей (41,1%) - это люди с высшим образованием. Почти столько же (37,4%) - пользователи с неполным высшим и средним специальным образованием. Люди с полным средним и общим образованием составляют пятую часть интернет-аудитории, или 20,7%. И совсем незначительна доля пользователей Интернета среди людей с неполным средним образованием, которая составляет лишь 0,8%.

Согласно результатам исследования, среди основных причин, из-за которых украинцы не пользуются Интернетом, в основном были названы отсутствие технических возможностей (доступа к компьютеру, технической возможности подключить Интернет), навыков и умений пользования, финансовых возможностей и др.

КМИС считает, что это не только ограничивает потенциал развития украинского сегмента мировой сети и национального онлайна-рынка. Тревогу у социологов вызывает дифференциация общества, которая формируется ограничением доступа к такому весомому информационно образовательному ресурсу, как некоммерческий Интернет.