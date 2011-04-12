Норвежская компания хочет добывать нефть в Черном море

Представители Министерства экологии и природных ресурсов Украины и вертикально интегрированной энергетической компании Statoil (Норвегия) обсудили возможное сотрудничество в добыче нефти на континентальном шельфе Черного моря, сообщила во вторник пресс-служба Минэкологии.

В пресс-релизе говорится, что норвежская компания засвидетельствовала свою заинтересованность в детальном изучении возможного сотрудничества с Украиной в сфере добычи нефти на шельфе Черного моря.

В частности, стороны обсудили состояние украинского законодательства, практику относительно соглашений о разделе продукции и технологические вызовы относительно геологического исследования.

Statoil - международная энергетическая компания, которая осуществляет свою деятельность в 34 странах мира. Компания является крупнейшим в мире оператором глубоководной добычи нефти и газа.