Азаров торопит Путина с мостом через Керченский пролив

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выступает за скорейшее завершение подготовки технического задания по строительству перехода через Керченский пролив, который соединил бы восточный Крым и Краснодарский край России, заявил он на встрече с председателем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ во вторник в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

"Считаю необходимым завершить в ближайшее время работу по подготовке технического задания на разработку технико-экономического обоснования строительства транспортного перехода, определение источников финансирования, объемов финансирования, заказчиков проекта, создание юридического лица по его управлению", - сказал АЗАРОВ.

Кабинет министров Украины в августе 2010 года создал межведомственную рабочую группу по вопросам строительства перехода через Керченский пролив.

Министерства транспорта Украины и России и российский "Внешэкономбанк" заключили в ноябре меморандум о взаимопонимании при строительстве моста.

"Внешэкономбанк" в конце января 2011 года объявил конкурс на проведение маркетингового исследования по проекту строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Согласно документации, работы будут завершены в течение 180 дней с момента заключения контракта. Максимальная цена контракта составляет 30 млн. рублей с учетом НДС.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать самый короткий сухопутный путь "Европа-Азия" - на 450 километров сократить путь транзитного движения грузов и пассажиров на участке от Херсона (Украина) до Новороссийска (РФ).