Азаров предолжил Путину шельф

Украина заинтересована в скорейшей оценке активов НАК «Нефтегаз Украины» и ОАО «Газпром», чтобы найти наиболее приемлемые условия для создания совместного предприятия, заявил украинский премьер-министр Николай АЗАРОВ на встрече с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ во вторник в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

«Немало сейчас говорится о возможной реализации проекта по созданию совместного предприятия с участием НАК «Нефтегаз Украины» и «Газпрома». В этой связи хотел бы отметить, что мы заинтересованы в том, чтобы уже в ближайшее время провести оценку соответствующих активов и найти оптимальный формат и наиболее приемлемые условия для создания такого совместного предприятия», - сказал АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что для углубления дальнейшего сотрудничества Украины и России в энергетической сфере важную роль должно сыграть создание совместных предприятий с участием украинских и российских компаний по добыче углеводорода в Украине.

«В частности, мы готовы предложить морской шельф, а также добычу из нетрадиционных источников, таких как, например, метаноопасные угольные пласты», - сказал АЗАРОВ.

Заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ в сентября 2010 года сообщил, что Россия предложила для СП между «Газпромом» и «Нефтегазом» месторождения в Астраханской области и на полуострове Ямал в обмен на активы украинского НАКа.

Председатели правления «Газпрома» и «Нефтегаза» Алексей МИЛЛЕР и Евгений БАКУЛИН в декабре 2010-го подписали меморандум о создании совместного предприятия для добычи метана из угольных пластов в Украине.

АЗАРОВ на встрече с германскими бизнесменами в январе 2011 года заявил, что Украину для создания СП устроили бы российские активы, позволяющие без лишних затрат иметь нефть и газ. При этом он подчеркнул, что активы, предложенные на сегодняшний день Россией, Украину не устраивают.

Заместитель главы «Газпрома» Валерий ГОЛУБЕВ в начале апреля заявил, что создание совместного предприятия осложняется планируемой приватизацией НАКа.