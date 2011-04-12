На горе-родителей завели 2 дела

Прокуратура Симферополя возбудила два уголовных дела в отношении родителей, злостно невыполнявших обязанности перед детьми, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма во вторник.

Под следствием оказался отец 12-летней девочки, который «не обеспечил ребенку элементарных условий для жизни, постоянно избивал мать подростка, так что им нередко приходилось уходить из дома».

Меры уголовно-правового характера применены также к родителям девочек 15-ти и 8-ми лет, которые, «не имея нормальных условий для существования, еще и страдали от насилия в семье».

Проводится расследование.