На горе-родителей завели 2 дела
20:47, 12 апреля 2011Крым
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Детей унижают в Симферополе
Прокуратура Симферополя возбудила два уголовных дела в отношении родителей, злостно невыполнявших обязанности перед детьми, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма во вторник.
Под следствием оказался отец 12-летней девочки, который «не обеспечил ребенку элементарных условий для жизни, постоянно избивал мать подростка, так что им нередко приходилось уходить из дома».
Меры уголовно-правового характера применены также к родителям девочек 15-ти и 8-ми лет, которые, «не имея нормальных условий для существования, еще и страдали от насилия в семье».
Проводится расследование.
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