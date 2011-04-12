Суд просят вернуть администрации парков 5 гектаров на юге Крыма

Прокуратура Ялты просит суд вернуть Администрации парков-памятников садово-паркового искусства почти 5 гектаров земли на южном берегу Крыма, которые были изъяты незаконно, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

«Предъявлен иск в суд о признании недействительными решения поссовета и договора аренды, на основании которых земли Администрации парков-памятников садово-паркового искусства «Мисхорский», «Массандровский», «Ливадийский» перешли в пользование коммерсантам под жилищную застройку», - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура Ялты в марте возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий должностными лицами Администрации парков-памятников, которые подозреваются в незаконном отказе от 4,9 га стоимостью 5,7 млн. грн. Земля была отчуждена в 2005 году.