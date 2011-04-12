Приемную Грача опечатали с людьми

Помещение республиканского комитета Компартии рабочих и селян по улице Кирова в Симферополе опечатано во вторник из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщил помощник начальника крымского управления МЧС Владимир ИВАНОВ корреспонденту УНИАН.

«Леонид Иванович (лидер КПРС, депутат Верховной Рады Украины ГРАЧ) сейчас будет делать громкие заявления… Нам все равно: КПУ, СДПУ. Закон - один для всех», - сказал ИВАНОВ по телефону.

По его словам, предписания об устранении нарушений пожарной безопасности, обнаруженные во время проверки объекта в центре Симферополя 15-20 дней назад, не были выполнены.

В здании, где расположен реском КПРС, также находится приемная ГРАЧА. Пресс-служба нардепа утверждает, что в помещении в момент опечатывания находились люди.