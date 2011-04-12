Приемную Грача опечатали с людьми
18:13, 12 апреля 2011Крым
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МЧС: "Закон - один для всех"
|Леонид Грач
«Леонид Иванович (лидер КПРС, депутат Верховной Рады Украины ГРАЧ) сейчас будет делать громкие заявления… Нам все равно: КПУ, СДПУ. Закон - один для всех», - сказал ИВАНОВ по телефону.
По его словам, предписания об устранении нарушений пожарной безопасности, обнаруженные во время проверки объекта в центре Симферополя 15-20 дней назад, не были выполнены.
В здании, где расположен реском КПРС, также находится приемная ГРАЧА. Пресс-служба нардепа утверждает, что в помещении в момент опечатывания находились люди.
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