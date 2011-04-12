Суд отказался взять под стражу мажора, задавившего байкершу

Железнодорожный районный суд Симферополя отказался изменить меру пресечения - с подписки о невыезде под взятие под стражу - сыну бывшего депутата Симферопольского городского совета Виталию ФАЙНГОЛЬДУ, который в 2008 году на автомобиле насмерть сбил мотоциклистку Анну Мишуткину, сообщил корреспонденту УНИАН Валерий ЮРЧЕНКО - адвокат отца Мишуткиной Александра ГОППЕ.

«Прокурор требовал изменить меру пресечения, ссылаясь на то, что он (ФАЙНГОЛЬД) может скрыться от следствия, но суд отказал», - сказал ЮРЧЕНКО по телефону.

Авария с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Bentley произошла ночью 16 сентября 2008 года в районе железнодорожного вокзала Симферополя. После удара мотоцикл отбросило на еще один автомобиль, а Bentley совершил столкновение с двумя машинами. Байкерша скончалась на месте аварии. Эксперты установили, что Bentley двигался со скоростью 171 километр в час.

Железнодорожный райсуд Симферополя в ноябре 2009 года признал ФАЙНГОЛЬДА виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения и приговорил к трем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортом на три года, решив при этом освободить его от наказания с испытательным сроком два года.

Апелляционный суд Крыма отклонил жалобу прокуратуры и ГОППЕ на решение суда первой инстанции, после чего они обратились в Верховный суд Украины. ВСУ в начале 2011 года постановил пересмотреть приговор и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Судебный процесс над ФАЙНГОЛЬДОМ возобновился в Симферополе во вторник. Обвиняемый заявил об ухудшении здоровья и предоставил справку об изменении группы инвалидности с третьей на вторую. «Прокурор потребовал проверить данные об инвалидности, я поддержал», - сказал адвокат потерпевшего.

Райсуд решил также вызвать свидетелей аварии. Следующее заседание назначено на конец апреля.