Легковушка протаранила остановку

Легковой автомобиль после столкновения с другой машиной наехал на трех женщин, находившихся на остановке в Крыму. Авария произошла 11 апреля в Сакском районе, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления ГАИ.

«Лада», двигаясь со стороны Евпатории в направлении поселка Черноморское, врезалась в попутку - автомобиль «Дэу», который осуществлял поворот, затем выехала на остановку и зацепила трех пешеходов.

59-летняя и 51-летняя женщины отделались ушибами, 55-летняя - получила перелом левого плеча.