Керчь приглашает на международный турфорум

Первый крымский международный туристический форум (CITF 2011), посвященный расширению сезона в Крыму и началу интеграции полуострова в мировой туристический бизнес, состоится 15-16 апреля в Керчи, сообщил УНИАН его организатор - креативное агентство «Мастерская светлых идей «МеД».

«Событие подобного масштаба для представителей туристического бизнеса будет проходить в Керчи впервые. Форум задумывается как b2b (business to business marketplace) площадка для развития и формирования отношений между игроками туристического рынка Украины и России. Мы собираем в Керчи лучших специалистов в области делового, событийного и культурного туризма для того, чтобы вместе прийти к конкретным решениям по улучшению туристического сезона в Крыму», - сказала организатор форума Янина ЗИНЧЕНКО.

Она сообщила также, что участники встречи обсудят перспективы развития делового, медицинского, событийного туризма в Крыму, а также результаты маркетинговых исследований летнего сезона 2010 года.

Кроме того, ожидается презентация туристического логотипа города Керчь - части стратегии туристического развития «Керчь - город тысячелетий».

Организаторы намерены также раскрыть туристический потенциал города-героя.

Участников форума ознакомят с предварительными итогами конкурса на ребрендинг логотипа Автономной республики Крым и создание фирменного стиля региона.

«Создание туристического логотипа города и проведение форума - первые шаги из серии частных инициатив, поддерживаемых международными организациями и местной властью», - сказал еще один организатор форума Андрей СЛАБИНСКИЙ.

Также планируется провести ознакомительный тур по туристическим объектам Керчи.

Участниками форума станут представители туристических компаний Украины, организаторы крупнейших фестивалей Украины и России, представители органов власти Крыма, общественных организаций и международных фондов и т.д.

Форум пройдет поддержке проекта USAID LINC, общественной организации «Союз предпринимателей Керчи» и Керченского городского совета.