УНП считает "Великое русское слово" украиноненавистническим

Председатель крымской организации Украинской народной партии (УНП) Олег ФОМУШКИН считает украиноненавистническим фестиваль «Великое русское слово», который проводится в Крыму, и требует от президента Виктора ЯНУКОВИЧА и Верховной Рады запретить форум, сообщила пресс-служба парторганизации.

«Этот фестиваль не имеет ничего общего с поэзией или прозой, а ежегодно превращается в шабаш российских шовинистов со всей Украины и России. Темы большинства заседаний фестиваля касаются политических, религиозных, экономических и журналистских вопросов, на них разрабатываются планы деукраинизации и тотальной русификации Украины», - сказал представитель УНП.

Он также призвал Службу безопасности Украины поинтересоваться фестивалем.

«На нем откровенно говорят о якобы необходимости сепарации отдельных территорий Украины и даже о необходимости ликвидации независимости нашего государства. К тому же, вся эта антиукраинская "пятая колонна" финансируется из бюджета Крыма и Украины», - заявил ФОМУШКИН.

Верховный совет Крыма в марте 2011 года принял постановление о ежегодном проведении «Великого русского слова». В документе говорится, что фестиваль имеет статус международного. Органам местного самоуправления, райгосадминистрациям и Совету министров Крыма рекомендовано предусматривать выделение средств на организацию мероприятий в рамках форума и мероприятий для развития русской культуры и использования русского языка в регионах полуострова.

Фестиваль «Великое русское слово», направленный на популяризацию русского языка, впервые прошел в Крыму в 2007 году. Форум открывается ежегодно 6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина, и продолжается до 12 июня - Дня России.