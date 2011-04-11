Бомбил с вокзалов выживут диспетчерские службы такси?

Крымские власти в этом году намерены создать диспетчерские службы такси на железнодорожном вокзале и в международном аэропорту Симферополя для упорядочения пассажирских перевозок, сообщил Курортно-информационный центр Крыма со ссылкой на заместителя министра курортов и туризма региона Николая МАРИНОВА.

По его словам, туристы, приезжающие в Крым, сталкиваются с таксистами, навязывающими свои услуги. Особенно остро эта проблема стоит в симферопольском аэропорту и на железнодорожном вокзале. Зачастую стоимость поездки на такси из Симферополя в Ялту обходится туристам дороже, чем приезд в Крым. «Мы намерены искоренить эту практику. Будут организованы диспетчерские службы такси с приемлемыми тарифами», - подчеркнул МАРИНОВ.

Крымское правительство ранее поручило городским властям Симферополя совместно с милицией и налоговой службой разработать и предоставить в Совет министров автономии план совместных мероприятий по борьбе с нелегальным извозом пассажиров на автомобилях. Особенно это касается территорий, прилегающих к аэропорту, привокзальной площади ж/д вокзала и центральной части Симферополя.