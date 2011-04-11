Криминальный квартал в Крыму: больше воруют, меньше убивают

9 тысяч 661 преступление зафиксировано в Крыму в январе-марте этого года, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Более половины из них – 5 тысяч 751 – кражи, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Как свидетельствует статистика, больше совершено грабежей, разбоев, однако меньше убийств, тяжких телесных повреждений. Каждое четвертое преступление совершено в общественном месте в городе или на улице», – говорится в пресс-релизе.

В результате проведенных прокуратурой проверок дополнительно поставлено на учет 191 преступление: столько прокуратура отменила необоснованных постановлений милиции об отказе в возбуждении уголовного дела.

Осуществляя надзор за деятельностью следственных подразделов органов внутренних дел, прокуроры отменили 124 постановления о закрытии дел и 1039 постановлений об остановке досудебного следствия. По 1922 материалам даны указания о проведении следственных действий.

Внесены 364 документа прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 416 сотрудников органов внутренних дел.