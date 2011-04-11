Культцентр для молодежи откроют в бывшем здании главной библиотеки

Молодежный культурный центр планируется открыть в бывшем здании крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени Ивана Франко, которое расположено в центральной части Симферополя, сообщила пресс-служба Совет министров Крыма в понедельник.

«Сегодня в Симферополе нет культурного центра для молодежи. Поэтому необходимо создать такой культурный центр, где наше молодое поколение могло бы себя реализовывать. Это позволит правильно проводить свой отдых молодым людям», – сказала заместитель председателя Совмина – министр экономического развития и торговли автономии Екатерина ЮРЧЕНКО.

Осмотрев помещение, вице-премьер отметила, что здание нуждается в капитальном ремонте.

Генеральный директор Крымского академического русского драмтеатра имени Горького Анатолий НОВИКОВ заявил, что средств на реконструкцию не хватает. На ремонт памятника архитектуры местного значения необходимо порядка 15-20 миллионов гривен.

«Средства будут выделяться из субвенции социально-экономического развития автономии, после того, как будет подготовлена проектная документация и определена общая сметная стоимость этого объекта», – сказала ЮРЧЕНКО, пообещав, что Совмин сделает все возможное, чтобы в течение двух лет объект был открыт для посещения.

Главная библиотека Крыма переехала в новое здание на улице Набережной летом 2007 года.