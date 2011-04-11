Харьков подкинул 100 тысяч гривен "Константину Ольшанскому"

Харьковская область предоставила команде большого десантного корабля Военно-морских сил Украины «Константин Ольшанский», над которым она шефствует, 100 тысяч гривен материальной помощи, сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

«Для Харьковщины большая честь и ответственность быть шефами корабля, известного славными военно-морскими традициями», - говорится в приветствии председателя ОГА Михаила ДОБКИНА экипажу корабля по случаю успешного завершения гуманитарной миссии по эвакуацииграждан Украины из зоны военного конфликта в Ливии.

«Пусть подарок от небезразличных харьковчан в 100 тысяч гривен поможет вашей команде решить текущие вопросы. Всегда попутного ветра "Константину Ольшанскому" в далеких и близких походах», - добавил губернатор.