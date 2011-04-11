Станцию предупреждения о нападении ракет в Крыму надо снести

Радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении (РЛС СПРН), со времен СССР находящиеся в районе Севастополя и Мукачево, должны быть демонтированы, заявил председатель Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Юрий АЛЕКСЕЕВ на пресс-конференции в понедельник, передает корреспондент УНИАН.

Украинские РЛС СПРН позволяют отслеживать пуски ракет на расстоянии до 1,5 тысяч километров. В соответствии с российско-украинским соглашением, информация с этих РЛС, ведущих наблюдение за космическим пространством над центральной и южной Европой, а также Средиземноморьем, поступала на центральный командный пункт спутниковой системы противоракетного наблюдения (Солнечногорск) Космических войск РФ.

Государственная дума России в январе 2008 года приняла закон «О денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о средствах систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и контроля космического пространства (ККП)». Президент РФ подписал этот закон.

ГКАУ провело два совещания по вопросу СПРН и по их результатам выступило с предложением демонтировать эти станции. «В своем нынешнем состоянии станции СПРН Украине не нужны. Эти станции не модернизировались десятки лет, а там стоят электронно-вычислительные машины «Минск-22» 65-70-го годов изготовления. Только для охлаждения этих машин в процессе работы необходимо порядка 1 миллиона гривень в год, тогда как все их можно заменить двумя-тремя хорошими компьютерами. Сам процесс демонтажа мы расписали на 2-3 года, за это время мы можем создать свою систему, которая эти две станции заменит и будет функциировать эффективнее», - сказал АЛЕКСЕЕВ.

На вопрос о финансировании работ по демонтажу станций, он ответил: «К примеру, на каждой станции по 10 тысяч квадратных метров шифера, если мы его аккуратно снимем и продадим - вот уже что-то и заработали».

АЛЕКСЕЕВ сообщил также, что у ГКАУ есть наработки по созданию новых систем локации - станций контроля космической обстановки.

«Эти станции будут поворотными, а не стационарными, как нынешние СПРН. Некоторые депутаты пишут нам письма о том, что давайте на 10 градусов повернем севастопольскую РЛС СПРН и будем смотреть в опасную зону, но мы показываем картинки, что это на самом деле два бетонных футбольных поля и проще построить новые, чем повернуть. Новые станции контроля космической обстановки будут следить за космическими объектами, потому что около 3% аппаратов запускается инкогнито. Мы хотим знать, что летает над Украиной», - сказал председатель Государственного космического агентства Украины.