"Белавиа" восстановила сообщение по маршруту "Минск-Симферополь"

"Белавиа" - национальная авиакомпания Беларуси - в июне начнет выполнять рейсы по маршруту "Минск - Симферополь", которые были прекращены три года назад, сообщил начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Дмитрий Скороскоков.

По его словам, первый рейс будет выполнен 17 июня. После этого рейсы планируется организовывать дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Их будут выполнять самолеты "Боинг 737/500" и "Боинг 737/300", которые могут принять на борт от 104 до 148 пассажиров.

Рейсы по маршруту "Минск - Симферополь - Минск" три года назад были прекращены по экономическим соображениям: они не окупали себя. Решение о возобновлении авиасообщения принято в связи с модернизацией воздушного флота, отметил Скороскоков.

Член президиума Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Борис Зелинский заявил, что последние несколько лет белорусы в основном добирались в Крым поездом или автобусом; часто такие туристы размещались в частных отелях, которые "работали по серым схемам: не платили денег в бюджет, не давали качественный стандарт размещения, привлекали только невысокой ценой". С появлением авиасообщения восстановится поток туристов, которые привыкли к комфорту, считает эксперт.

По материалам БелаПАН