Янукович и Джарты поговорили о земле и курортном сезоне

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел рабочую встречу с председателем Совета министров Крыма Василием ДЖАРТЫ, в ходе которой, в частности, обсуждались механизмы реализации закона, расширяющего полномочия крымского правительства по управлению землями в регионе, сообщила в четверг пресс-служба Совмина.

«Было отмечено, что вступление в силу данного закона открыло путь реализации реформ по упорядочению земельных отношений, ликвидации теневых схем и земельной коррупции», - говорится в пресс-релизе.

Крымский премьер также проинформировал главу государства о социально-экономическом развитии автономии и подготовке региона к проведению курортного сезона.

Президент уделил особое внимание проблеме ликвидации задолженности по выплате заработной платы.

ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования управления землями на территории Автономной республики Крым». Документ предусматривает внесение изменений в Земельный кодекс Украины и закон «О землеустройстве», направленных на наделение Совмина полномочиями в сфере регулирования земельных отношений.